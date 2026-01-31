EEUU anuncia excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Estados Unidos informó el viernes que "todos" sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El 8 de enero el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un "número importante" de presos por razones políticas, pero familiares y defensores de derechos humanos señalan que las liberaciones marchan a cuentagotas.

"Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela", indicó la embajada estadounidense en un comunicado, sin precisar el número de excarcelaciones.

El gobierno venezolano asegura que ha excarcelado desde antes de diciembre a más de 800 personas y pidió al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la lista.

Foro Penal ha confirmado 302 excarcelaciones tras el proceso anunciado luego de la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en medio de una operación estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y ciudades vecinas.

Tras la caída de Maduro, Venezuela ha dado un vuelco a las relaciones con Washington que prepara el retorno de su personal diplomático a la embajada en Caracas cerrada desde 2019.

Foro Penal indicó además que 418 detenidos han sido excarcelados desde diciembre. En la actualidad hay al menos 711 presos en Venezuela, de acuerdo al recuento de Foro Penal.