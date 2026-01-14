EEUU anuncia grupo de tecnócratas para la administración de posguerra en Gaza

Por Nidal al-Mughrabi y Simon Lewis

EL CAIRO, 14 ene (Reuters) -

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció el miércoles la creación de un organismo tecnocrático palestino que desempeñará un papel en la administración del territorio devastado por la guerra en el marco de un plan estadounidense por fases para el futuro de Gaza.

"Hoy, en nombre del presidente Trump, estamos anunciando el lanzamiento de la Fase Dos del Plan de 20 Puntos del presidente para Poner Fin al Conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", dijo Witkoff en una publicación en X.

Sigue sin estar claro cómo se desarmará Hamás, que se ha reagrupado desde que comenzó un frágil alto el fuego en octubre, tal y como exige el plan.

Israel y Hamás aprobaron en octubre el plan de Trump, según el cual el organismo tecnocrático será supervisado por la "Junta de Paz" internacional que debe gobernar Gaza durante un periodo transitorio.

El órgano palestino de 15 miembros presentado el miércoles estará presidido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente que había estado a cargo del desarrollo de zonas industriales, según una declaración conjunta de los mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

Otros miembros elegidos por Nickolay Mladenov, antiguo enviado de la ONU para Oriente Medio, que se espera que represente a la Junta de Paz sobre el terreno, incluyen a personas del sector privado y de las ONG, según una lista de nombres obtenida por Reuters.

Witkoff no dijo cuántos miembros incluiría el organismo ni los nombró.

También se espera que se haga otro anuncio relacionado con la Junta de la Paz en Davos la semana que viene, dijo un diplomático europeo.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi. Reporte adicional de Ahmed Shalaby en El Cairo y Ali Sawafta en Ramala; edición de Maayan Lubell y Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)