EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones kamikaze con sede en Oriente Próximo

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

Estados Unidos ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un primer escuadrón de drones kamikaze con base en Oriente Próximo, meses después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara acelerar la compra y despliegue de este tipo de aparatos no tripulados para posibles operaciones militares.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el Cuerpo Especial de Ataque Escorpión (TFSS, según sus siglas en inglés), antes de recalcar que "está diseñado para poner rápidamente en mano de los combatientes capacidades de drones efectivas y de bajo coste".

"El nuevo cuerpo especial ya ha formado un escuadrón de sistemas de ataque no tripulados y bajo coste (LUCAS), con base en Oriente Próximo", ha dicho, al tiempo que ha indicado que estos aparatos "tienen un extenso rango y están diseñados para operar de forma autónoma". "Pueden ser lanzados con diferentes mecanismos para incluir catapultas, despegue apoyado por cohetes y sistemas móviles en el terreno", ha manifestado.

En este sentido, el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha recalcado que "este nuevo cuerpo especial fija las condiciones para usar la innovación como disuasión". "Equipar a nuestros hábiles combatientes con capacidades de drones de última generación demuestra la innovación y la fuerza militar de Estados Unidos, lo que disuade a los actores malignos".