EEUU anuncia que ha pactado con Rusia "robustas garantías de seguridad" para Ucrania

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha anunciado este domingo que ha alcanzado un pacto con Rusia para otorgar "robustas garantías" de seguridad a Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo de paz con Moscú, y que concederían al país un estatus de protección muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN.

El enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff ha explicado a la cadena Fox News que "Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos".

El Artículo 5 de la OTAN, cabe recordar, establece un principio de defensa colectiva que implica que cualquier ataque contra uno de los países miembros de la OTAN representa un ataque contra el resto e implicaría el comienzo de conversaciones para organizar un contraataque conjunto.

Ya en declaraciones a la cadena CNN, Witkoff ha confirmado también que ha obtenido de Rusia la garantía de una "consagración legislativa en la Federación Rusa" de "no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país".