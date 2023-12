WASHINGTON (AP) — El gobierno de Joe Biden aplicó sanciones económicas y diplomáticas a cientos de personas y firmas rusas, chinas, turcas y emiratíes el martes, al apuntar a proveedores de pertrechos para la invasión rusa de Ucrania.

El anuncio de esta ronda de sanciones coincidió con la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington para solicitar ayuda financiera para la lucha de su nación contra la invasión rusa, que en febrero iniciará su tercer año.

Aunque Rusia es el país más sancionado del mundo, estas medidas aún no han significado un golpe decisivo a su economía.

El paquete del martes apunta a una red multinacional de adquisición de armas dirigida por el ciudadano chino Hu Xiaoxun, su compañía privada de defensa Jarvis HK Co. con sede en China y una red de socios que coordinan la venta de armas y componentes de fabricación china a Rusia.

Un representante de Jarvis no respondió al pedido de declaraciones de The Associated Press.

Las sanciones apuntan, además, a un grupo de empresas con sede en Turquía, EAU y Maldivas que participan del proceso de producción de armas.

“El Kremlin ha convertido a Rusia en una economía de guerra, pero la máquina bélica de (el presidente ruso Vladímir) Putin no puede sobrevivir con la sola producción interna”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

“Nuestras sanciones hoy siguen ajustando el torniquete a los terceros países y redes proveedores de los insumos que Rusia necesita con desesperación para elevar y mantener su base industrial militar”.

Además de sancionar a los productores de oro y los transportadores de municiones, el Departamento de Estado impuso sanciones a tres entidades participantes en el desarrollo de la terminal rusa de gas licuado Ust-Luga, que está en construcción para ser operada por una firma multinacional de energía con participación mayoritaria de la empresa estatal Gazprom y la firma rusa RusGazDobych.

Estados Unidos y sus aliados “están unidos en el apoyo a Ucrania contra la guerra no provocada, injustificada e ilegal de Rusia”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

Las sanciones bloquean el acceso a propiedades y cuentas bancarias estadounidenses y prohíben a las personas y firmas afectadas hacer negocios con estadounidenses.