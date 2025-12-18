EEUU anuncia sanciones contra buques vinculados a Irán

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

Estados Unidos impuso sanciones el jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras, informó el Departamento del Tesoro, mientras Washington sigue persiguiendo a la "flota en la sombra" de Irán que, según afirma, exporta crudo y productos petrolíferos iraníes.

Según el Departamento del Tesoro, los buques y empresas sancionados han transportado cientos de millones de dólares en productos mediante prácticas de transporte engañosas.

La acción del jueves también apunta al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas a siete de los buques citados, así como a múltiples compañías navieras. (Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Javier Leira)