EEUU anuncia sanciones contra ocho entidades por actuar para "evadir sanciones" contra Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra ocho entidades, incluidas dos con sede en China, por sus acciones para "evadir las sanciones sobre la venta de petróleo iraní", en medio de las tensiones en torno a la posible reactivación del acuerdo nuclear de 2015.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha indicado que las dos entidades chinas sancionadas son Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd. y WS Shipping Co. Ltd. y ha subrayado que ambas actuaron para favorecer "el comercio de petróleo iraní".

"El Departamento del Tesoro está designando también a ocho entidades por su participación en el comercio petroquímico de Irán", ha señalado en un comunicado, antes de desvelar que "estas entidades tienen sus sedes en Hong Kong, Irán, India y Emiratos Árabes Unidos (EAU)".

Así, ha manifestado que "estas designaciones son aplicadas en línea con la orden ejecutiva 13846, que autoriza la imposición de sanciones en relación con el comercio de petróleo, productos del petróleo y productos petroquímicos iraníes".

"Mientras Irán continúe acelerando su programa nuclear, en violación del acuerdo nuclear --del que Estados Unidos se retiró en 2018--, seguiremos acelerando la aplicación de sanciones sobre las ventas de petróleo y productos petroquímicos de irán bajo autoridades que serían eliminadas bajo el acuerdo nuclear", ha explicado.

"Estas acciones continuarán de forma regular con el objetivo de limitar gravemente las exportaciones iraníes de petróleo y productos petroquímicos. Cualquier implicado en facilitar estas ventas y transacciones ilegales debe parar inmediatamente si quiere evitar sanciones estadounidenses", ha zanjado Blinken.