EEUU anuncia su decisión de retirarse de nuevo de la Unesco dos años después de reintegrarse

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes su decisión de volver a retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), apenas dos años después de reincorporarse al organismo y en línea con la postura defendida por el presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar diferentes acuerdos internacionales. "Estados Unidos ha informado hoy a la directora general (del organismo internacional) Audrey Azoulay de la decisión estadounidense de retirarse de la UNESCO. Seguir involucrados en la UNESCO no va en favor de los intereses nacionales de Estados Unidos", ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado facilitado a Europa Press. Así, ha sostenido que "la UNESCO trabaja para hacer avanzar causas sociales y culturales divisivas y mantiene un foco desproporcionado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda globalista e ideológica para el desarrollo internacional que choca con nuestra política exterior de Estados Unidos Primero", ha explicado. Bruce ha apuntado además que "la decisión de la UNESCO de admitir al 'Estado de Palestina' como Estado miembro es altamente problemática, contraria a la política estadounidense y que contribuye a la proliferación de una retórica antiisraelí en el seno de la organización". Por ello, ha manifestado que "la continuación de la participación de Estados Unidos en organizaciones internacionales se centrará en hacer avanzar los intereses estadounidenses con claridad y convicción", al tiempo que ha resaltado que esta decisión entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026. Apenas unos minutos antes, la viceportavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, había señalado que el presidente Trump había decidido retirar al país del organismo, al que acusó de "apoyar causas 'woke' y otras que son cultural y socialmente divisivas". Kelly recalcó que el mandatario "siempre pondrá primero a Estados Unidos". "Nuestra pertenencia a todas las organizaciones internacionales debe alinearse con nuestros intereses nacionales", afirmó en su cuenta en la red social X, donde adjuntó un artículo del medio The New York Post, al que dio la exclusiva sobre la decisión del mandatario del país norteamericano. UNESCO DICE QUE ERA "PREVISIBLE" Por su parte, la directora general de la UNESCO ha lamentado la decisión de Estados Unidos, la cual afecta principalmente, según ha dicho, a los numerosos socios que en ese país están interesados en inscribirse en sus categorías o ser reconocidos bajo los estatus que concede la organización. Aún con todo, Azoulay ha asegurado que la decisión de Trump era "previsible" y que, por tanto, han estado trabajando en los últimos tiempos para poder operar sin contar con la financiación y la presencia de Estados Unidos. “Este anuncio ya se esperaba y la Unesco se preparó para ello”, ha subrayado Azoulay en un comunicado, en el que ha explicado que se han realizado “importantes reformas estructurales” y diversificado las fuentes de financiación desde 2018. Azoulay ha asegurado que se ha logrado cubrir las cada vez más pequeñas contribuciones de Estados Unidos, que ahora solo representan el 8% de la financiación de la organización y ha remarcado que continuarán trabajando en las mismas misiones, pese a que los recursos “inevitablemente” se reducirán. A su vez, ha destacado que no se está considerando ningún despido y algunos de los últimos trabajos logrados por el organismo, como la reconstrucción de la ciudad vieja de Mosul, el desarrollo de programas culturales y educativos en zonas de conflicto, como Líbano, Ucrania o Yemen; así como otras acciones en favor de la biodiversidad y el patrimonio natura, o la educación de las niñas. Azoulay también ha recordado a Trump que la Unesco es la única agencia de la ONU encargada de los programas y proyectos sobre el estudio del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo y “su labor ha sido unánimemente aclamada por importantes organizaciones especializadas”. CELEBRA LA DECISIÓN DE TRUMP Quien sí ha celebrado la decisión del jefe de la Casa Blanca ha sido Israel, quien en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha acusado a la ONU de estar “politizada” y de no haberles dado “un trato justo”. Saar ha reivindicado la necesidad de poner fin a la politización tanto de esta como del resto de agencias de Naciones Unidas y ha agradecido a Estados Unidos “su apoyo moral y su liderazgo” en una comunidad internacional “plagada de discriminación contra Israel”. La decisión va en línea con la adoptada por el propio Trump durante su primer mandato entre 2017 y 2021, cuando ya retiró a Estados Unidos de la Unesco --además de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros tratados--, si bien el expresidente Joe Biden reintegró a Washington en el organismo. De esta forma, supone la tercera vez que Estados Unidos abandona la Unesco, después de la citada medida por parte de Trump y la adoptada en 1984 por el entonces presidente, el republicano Ronald Reagan, una pausa que duró hasta 2003, cuando Washington volvió al seno de la organización de la mano de George W. Bush.