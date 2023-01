EEUU anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania sin tanques

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros), en el que resalta la ausencia de tanques M1 Abrams, tal y como había solicitado el Ejecutivo ucraniano.

No obstante, dentro de este nuevo paquete se incluye material militar para Ucrania como 90 veh√≠culos blindados de transporte de tropas Stryker, 59 veh√≠culos de combate Bradley y una serie de otros equipos, seg√ļn ha informado la agencia Bloomberg.

El paquete incluye millones de cartuchos de munici√≥n, decenas de miles de cartuchos de artiller√≠a o equipos de visi√≥n nocturna, seg√ļn ha detallado el Pent√°gono, que ha enviado treinta veces armas a Ucrania desde que comenz√≥ la guerra.

También destacan 125 millones de dólares (115 millones de euros) en fondos para apoyar la infraestructura energética de Ucrania y a la promesa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de retomar la península de Crimea.

"Los ataques aéreos más recientes del Kremlin contra las infraestructuras críticas de Ucrania demuestran una vez más el impacto devastador de la brutal guerra de Rusia en Ucrania", ha afirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado.

La Administraci√≥n Biden ha decidido no enviar tanques a Ucrania por ahora argumentando que "no tiene sentido", ya que los Abrams estadounidenses tienen unos altos costes de mantenimiento y de combustible, seg√ļn ha informado 'The Hill'.

El anuncio se ha producido en vísperas de una reunión de ministros de Defensa de varios países miembros de la OTAN sobre Ucrania en la base aérea de Ramstein, en Alemania, donde esperan superar las reticencias del Gobierno alemán a suministrar su tanque Leopard a Ucrania.

Desde Berl√≠n se√Īalan su negativa a proporcionar Leopard --de fabricaci√≥n alemana-- o a permitir que otros pa√≠ses lo hagan a menos que Estados Unidos env√≠e primero sus M1 Abrams.

Zelenski ha solicitado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el aprovisionamiento de tanques, aunque ha reiterado su petición en vísperas de que Rusia lance una gran ofensiva en primavera, por lo que deberá llevar a cabo otra gran contraofensiva para mantener la ventaja en la guerra.

