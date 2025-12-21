EEUU: Apagón en San Francisco, 130.000 residentes sin energía eléctrica

"Estamos trabajando con los equipos de respuesta y las autoridades municipales para resolver un corte de energía en San Francisco que afecta a aproximadamente 130.000 clientes", declaró Pacific Gas & Electric Company en un comunicado en X.

La ciudad ha pedido a los residentes que se queden en casa, ya que algunos semáforos están fuera de servicio y el transporte público está en riesgo.

"El transporte público y los semáforos se ven afectados por el corte de electricidad", escribió el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en X, y también publicó un video.

"Si no necesita viajar esta noche, por favor, quédese en casa. Aumentaremos la presencia de agentes en las intersecciones para garantizar la seguridad de quienes aún circulan. Nos mantendremos en estrecho contacto con PG&E mientras se restablece el suministro eléctrico y los mantendremos informados sobre el progreso de las obras", agregó. (ANSA).