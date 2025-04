Eeuu aparta a abogado de departamento justicia tras orden de jueza de devolvoer a hombre deportado por error

Por Susan Heavey

WASHINGTON, 5 abr (Reuters) - El Departamento de Justicia informó el domingo que puso a uno de sus abogados en excedencia después de que no defendió enérgicamente la actuación de la cartera en relación con la deportación errónea de un hombre a El Salvador, en lo que una jueza estadounidense calificó de detención "totalmente ilegal".

La jueza de distrito Paula Xinis ordenó en una audiencia judicial celebrada el viernes que Kilmar Abrego García fuera devuelto a Maryland antes de las 23.59 horas del lunes, a pesar de la postura del Departamento de Justicia de que no puede devolverlo desde una nación soberana.

Al preguntársele por qué el gobierno no podía devolverlo, el abogado estadounidense Erez Reuveni dijo al tribunal: "Diré, para conocimiento del tribunal, que cuando este caso llegó a mi mesa, lo primero que hice fue hacer esa misma pregunta a mis clientes. No he recibido, hasta la fecha, una respuesta que me parezca satisfactoria".

La fiscal general Pam Bondi dijo a "Fox News Sunday" que Reuveni ya no trabajaba activamente en el caso ni en el departamento.

"Es un asunto pendiente en este momento. Fue puesto en licencia administrativa por Todd Blanche el sábado", dijo Bondi. "Tienes que argumentar vigorosamente en nombre de tu cliente", dijo.

El Gobierno del presidente Donald Trump había dicho al tribunal federal que había deportado erróneamente a Abrego García a su país de origen a pesar de una orden judicial previa que prohibía su expulsión.

En una orden escrita el domingo explicando su fallo del viernes, Xinis dijo: "No había motivos legales para su arresto, detención o expulsión" ni pruebas de que fuera buscado por delitos en El Salvador. "Por el contrario, su detención parece totalmente ilegal", escribió en la presentación.

La administración Trump ha apelado el caso. (Reporte de Susan Heavey y Mike Scarcella; Editado en Español por Ricardo Figueroa)