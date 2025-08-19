EEUU aplicará aranceles al acero y aluminio de generadores eólicos, grúas y otros
Por David Shepardson
WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes que aumentará los aranceles a más de 400 productos que contienen acero y aluminio, entre ellos turbinas eólicas, grúas móviles, excavadoras y otros equipos pesados, así como vagones de ferrocarril, muebles y otros productos.
Según el Ministerio, 407 categorías se suman a la lista de productos "derivados" del acero y el aluminio cubiertos por aranceles sectoriales, con una tasa del 50% a cualquier contenido de acero y aluminio de estos productos.
El Departamento también añade a los nuevos aranceles las piezas importadas para sistemas de escape de automóviles y el acero eléctrico necesario para los vehículos eléctricos.
Un grupo de fabricantes de automóviles extranjeros había instado al Departamento a no añadir estas piezas, alegando que Estados Unidos no dispone de la capacidad necesaria para hacer frente a la demanda actual.
Los nuevos aranceles entran en vigor inmediatamente y también afectan a compresores y bombas.
"La acción de hoy amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y cierra las vías de elusión, apoyando la continua revitalización de las industrias estadounidenses del acero y el aluminio", dijo el subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler.
Los fabricantes de acero, entre ellos Cleveland Cliffs y otros, habían solicitado al Gobierno que ampliara los aranceles para incluir otras piezas de acero y aluminio para automóviles. (Reporte de Katharine Jackson y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)
