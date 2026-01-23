EEUU apoya al primer ministro de Haití ante amenaza de destitución del consejo de transición

Estados Unidos advierte al consejo de transición de Haití contra cualquier cambio político al frente del país, por temor a una mayor inestabilidad política en plena ofensiva contra las bandas que asolan la isla caribeña.

En una llamada telefónica el viernes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró al primer ministro haitiano, Alix Fils Aimé, su pleno apoyo, subrayando "la importancia de que permanezca en el cargo de primer ministro de Haití para luchar contra las bandas terroristas y estabilizar la isla".

La crisis política del país se agravó con la aprobación de una resolución por parte de cinco de los siete miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT), que termina su mandato el 7 de febrero, para destituir al primer ministro y nombrar otro de forma interina.

La resolución no tiene valor jurídico hasta que no se publique en el boletín oficial.

El presidente del CPT, Laurent Saint Cyr, votó en contra de esta resolución, en un momento en que las fuerzas de seguridad de Haití están llevando a cabo una ofensiva contra las bandas criminales.