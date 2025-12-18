EEUU aprobó venta de armas por US$11.100 millones a Taiwán, según Taipéi

El gobierno de Donald Trump aprobó vender armas por valor de US$11.100 millones a Taiwán, el segundo lote desde que el presidente estadounidense volvió a la Casa Blanca en enero, informó este jueves el gobierno de Taipéi.

La isla de régimen democrático se esfuerza por aumentar su gasto militar mientras suben las tensiones con China, que la reclama como propia y no descarta tomar su control, incluso por la fuerza.

Según el Ministerio de Defensa taiwanés, el paquete aprobado por Washington incluye ocho ítems, incluidos sistemas de cohetes HIMARS, obuses, proyectiles antitanque, drones y piezas para otros equipos militares.

Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, pero es el mayor garante de la seguridad de la isla autónoma. Sus suministros de armamento, además, son un elemento disuasorio clave contra un posible ataque de Pekín.

"Esta es la segunda venta de armas a Taiwán anunciada durante el segundo mandato de la administración Trump, lo que demuestra una vez más el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taipéi.

La cartera de Defensa añadió que se espera que la venta entre en vigor oficialmente en aproximadamente un mes.

Aunque el acuerdo aún necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos, es poco probable que fracase, dado el consenso entre los partidos sobre la defensa de Taiwán.

El gobierno del presidente taiwanés, Lai Ching-te, se ha comprometido a aumentar sus inversiones en tecnología militar ante las presiones chinas.

La isla tiene su propia industria de defensa, pero su ejército se vería superado ampliamente en un conflicto con China, por lo que sigue dependiendo en gran medida de las armas estadounidenses.