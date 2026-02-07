EEUU aprueba el herbicida dicamba para dos cultivos transgénicos comunes

WASHINGTON (AP) — La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) volvió a autorizar el viernes el uso del herbicida dicamba en soya y algodón genéticamente modificados, un pesticida que ha generado una gran preocupación por su tendencia a dispersarse y destruir cultivos cercanos

La EPA afirmó que el dicamba es crucial para los agricultores que, de otro modo, verían sus cultivos amenazados por malas hierbas de rápido crecimiento. Para garantizar que el pesticida se use de manera segura, la agencia dijo que impuso fuertes protecciones y limitaciones

El dicamba es un herbicida común que se puede rociar sobre cultivos genéticamente modificados. Mata la maleza pero no afecta a los cultivos. Se ha utilizado durante décadas, pero su uso en explotaciones agrícolas se ha generalizado en los últimos años

Los activistas criticaron a la agencia alegando que actúa luego de que los tribunales bloquearan esfuerzos similares en 2020 y 2024. Permitir su uso en estos dos cultivos comunes ampliará drásticamente la cantidad aplicada y aumentará los daños, apuntaron

Kelly Ryerson, activista del movimiento Make American Healthy Again (MAHA), que ha forjado una frágil alianza política con el gobierno del presidente Donald Trump, dijo estar consternada por la decisión

“Una de mis principales prioridades era que se suspendiera permanentemente el uso de dicamba para aplicaciones sobre los cultivos debido a su daño”, afirmó. “Las nuevas restricciones sobre su uso no son suficientes y perpetuarán la espiral química en la que muchos agricultores están atrapados”

La EPA afirmó que los agricultores quieren el herbicida y es necesario apoyarlos, y que no se trata de un problema entre MAHA y la institución

La agencia apuntó que las preocupaciones sobre la dispersión del dicamba a lugares no deseados son reales y deben gestionarse. Limitó la cantidad que se puede aplicar por hectárea (acre) y en días calurosos, y estableció zonas de protección para evitar daños en cultivos cercanos. Si se siguen las directrices, el químico puede usarse sin poner en peligro a los seres humanos o el medio ambiente, según la EPA

La Asociación Americana de la Soya aplaudió la decisión y apuntó que unas normas claras ayudarán a los agricultores a prepararse para la próxima temporada de cultivo y controlar la maleza

Los grupos ambientalistas afirmaron que la dispersión del dicamba ha dañado enormes extensiones, devastando plantaciones de vegetales, árboles y otras plantas fundamentales

“A la hora de la verdad, esta administración está dispuesta a hacer lo imposible para complacer a la industria de los pesticidas, sin importar las consecuencias para la salud pública o el medio ambiente”, manifestó Nathan Donley, director de ciencias de la salud ambiental en el Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro

Los ambientalistas alegaron que las restricciones de uso de la EPA son insuficientes y permiten una aplicación durante demasiado tiempo y demasiados días al año. La zona de protección sugerida por la agencia para evitar daños en plantas cercanas ya ha demostrado ser ineficaz, agregaron

Los investigadores han estado trabajando para comprender mejor los riesgos del herbicida para la salud. Un estudio de 2020 en el International Journal of Epidemiology determinó que la exposición al dicamba estaba vinculada a un mayor riesgo de padecer algunos cánceres, incluido el de hígado y un tipo de leucemia que afecta la sangre y la médula ósea

Bayer, fabricante de dicamba, dijo que el registro federal les permitirá ahora solicitar autorizaciones estatales. En las próximas semanas, pondrá en marcha formaciones para los usuarios

