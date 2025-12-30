EEUU aprueba envíos de herramientas de producción de chips de Samsung y SK Hynix a China en 2026: fuentes

Por Hyunjoo Jin

SEÚL, 30 dic (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos concedió una licencia anual a Samsung Electronics y a SK Hynix para introducir equipos de fabricación de chips en sus instalaciones de China durante 2026, informaron el martes dos personas familiarizadas con el asunto.

La aprobación supone un alivio temporal para las empresas surcoreanas y se produce tras la decisión de Estados Unidos a principios de año de revocar las exenciones de licencia concedidas a algunas empresas tecnológicas.

Una de las fuentes dijo que Washington introdujo el sistema de aprobación anual para las exportaciones de herramientas de fabricación de chips a China.

Samsung, SK Hynix y TSMC se habían beneficiado de exenciones a las amplias restricciones de Washington a las exportaciones a China relacionadas con chips. Pero el privilegio conocido como estatus de usuario final validado finalizará el 31 de diciembre, lo que significa que los envíos de herramientas de fabricación de chips estadounidenses a sus fábricas en China después de esa fecha requerirán licencias de exportación estadounidenses.

Samsung y SK Hynix declinaron hacer comentarios, mientras que TSMC no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. El Departamento de Comercio de Estados Unidos no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios fuera del horario laboral.

Deseosa de limitar el acceso de China a la tecnología avanzada estadounidense, la administración del presidente Donald Trump ha estado reexaminando los controles a la exportación que consideraba demasiado relajados bajo la administración de Joe Biden.

La surcoreana Samsung Electronics, primer fabricante mundial de chips de memoria, y SK Hynix, segundo, cuentan con China como una de sus bases de producción clave, especialmente para los chips de memoria tradicionales, cuyos precios se han disparado debido a la demanda de los centros de datos de IA y a la escasez de suministros. (Reporte de Hyunjoo Jin; reporte adicional de Wen-Yee Lee y Heekyong Yang; Editado en Español por Ricardo Figueroa)