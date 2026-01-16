EEUU aprueba posible venta de equipos y servicios para mejorar base naval peruana

15 ene (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta a Perú de equipos y servicios para apoyar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la Base Naval del Callao por un valor estimado de US$1.500 millones, dijo el Pentágono en un comunicado el jueves.

La posible venta de material estadounidense se produce en medio de planes del Gobierno de Perú de mover unos kilómetros su base naval, ubicada en la costa central del país, para permitir la ampliación del puerto comercial de Callao, que compite con un megapuerto chino ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima.

"Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica", dijo un comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos sobre la propuesta.

La agencia manifestó que emitió la propuesta requerida para notificar al Congreso sobre esta posible venta.

Los contratistas principales serán elegidos en una fecha posterior de una lista de proveedores aprobados, probablemente mediante un proceso competitivo, según el Pentágono.

Representantes del Ministerio de Defensa de Perú no estuvieron disponibles para hacer comentarios sobre el tema.

La posible operación busca mejorar la infraestructura portuaria de Perú para satisfacer las operaciones y requisitos navales y logísticos actuales y futuros. Además, proporcionará una plataforma segura y eficiente para las operaciones navales al reducir las interacciones entre civiles y militares, detalló.

"La venta propuesta para esta construcción y apoyo no alterará el equilibrio militar regional" señaló la agencia.

El costo estimado de la venta de equipos y servicios podría ser menor dependiendo de los requisitos finales, la autorización presupuestaria y los contratos de venta firmados, refirió.

El puerto del Callao es el principal terminal comercial de Perú y actualmente es operado de forma separada por APM Terminals por el lado norte y por DP World Callao por el sur.

En noviembre del año pasado el puerto del Callao comenzó a ofrecer nuevas rutas directas de navegación desde China y Corea del Sur. Analistas afirman que este terminal probablemente compita con el puerto chino de Chancay, al norte de Lima, por la carga asiática, a medida que la inversión en infraestructuras se acelera a lo largo de la costa pacífica de Perú.

El puerto de Chancay, construido por la empresa china Cosco Shipping Ports, comenzó a operar a fines del 2024 y realiza viajes sin escalas entre Sudamérica y Asia con las más grandes embarcaciones por el Pacífico.

China es el principal socio comercial de Perú. (Reporte de Ryan Patrick Jones en Toronto y Marco Aquino en Lima, editado en español por Daniela Desantis)