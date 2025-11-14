EEUU aprueba primera venta militar a Taiwán del segundo gobierno de Trump

Estados Unidos aprobó la venta a Taiwán de piezas y equipos militares por valor de US$330 millones, la primera desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, informó el viernes Taipéi.

Aunque Washington no reconoce la reivindicación de Taiwán de convertirse en un Estado, es su mayor proveedor de armas y un elemento disuasorio clave para que China no lance un ataque contra esa isla de régimen democrático que reclama como parte de su territorio.

"Esta es la primera vez que la nueva administración Trump anuncia una venta de armas a Taiwán", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobara el paquete.

Taiwán solicitó "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, insumos y accesorios, así como asistencia para la reparación de aviones F-16, C-130 e Indigenous Defense Fighter (IDF)", según un comunicado publicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos.

El gobierno del presidente taiwanés, Lai Ching-te, se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa, ya que China mantiene la presión militar alrededor de la isla.

Aunque Taiwán cuenta con su propia industria de defensa, su ejército se vería superado ampliamente en un conflicto con Pekín y sigue dependiendo en gran medida de las armas estadounidenses.

aw-amj/arm/pc