EEUU aprueba una potencial venta de armas valorada en 100 millones de dólares a Taiwán

Taipéi agradece la decisión mientras Pekín pide a Washington dar marcha atrás

MADRID, 8 Feb. 2022 (Europa Press) -

El Departamento de Estado estadounidense ha anunciado la aprobación de una potencial venta de armas valorada en unos 100 millones de dólares (87 millones de euros) a Taiwán, un paquete que incluiría servicios de ingeniería para el sistema de defensa antimisiles Patriot.

La Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi en Estados Unidos (TECRO) había solicitado comprar el equipo y los servicios para respaldar su participación en el Programa de Servicios de Ingeniería Internacional y el Programa de Vigilancia de Campo de cara a los próximos cinco años, en los que espera "mantener y mejorar" sus sistemas de defensa, según ha indicado el Gobierno de Estados Unidos en un comunicado.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) ha señalado, además, que había hecho entrega de la certificación necesaria, de la cual ha notificado al Congreso estadounidense.

Esta propuesta de venta se enmarca en la política y la ley estadounidense, tal y como ha asegurado el Departamento de Estado y servirá para servir los intereses nacionales en materia económica y de seguridad al apoyar la "modernización de las Fuerzas Armadas" taiwanesas para garantizar que mantiene una "capacidad defensiva creíble".

"La venta propuesta ayudará a mejorar la seguridad para facilitar que se mantiene la estabilidad política y el equilibro militar, además del progreso económico en la región", recoge el documento.

No obstante, ha garantizado que esta propuesta "no altera el equilibrio militar básico" en la zona y ha insistido en que no se producirá "impacto adverso alguno en la preparación y la capacidad de defensa de Estados Unidos como resultado de esta propuesta".

Las autoridades taiwanesas han agradecido a Estados Unidos la decisión y han trasladado su "gratitud" a Washington. En un mensaje de Twitter, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha señalado que la posible venta busca "mejorar la defensa y las capacidades" de la isla para "mantener la paz y la estabilidad" en la región.

Sin embargo, el Gobierno chino ha pedido este martes al Gobierno estadounidense que revierta la decisión al considerar que esta viola la soberanía del país y su principio de 'una sola China', tal y como ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, según informaciones de la cadena CGTN.