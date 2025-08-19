EE.UU. apunta a importaciones de acero, cobre y litio de China por ley uigur sobre trabajos forzados

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El gobierno de Donald Trump dijo el martes que estaba revisando más importaciones de productos chinos, incluyendo el acero, el cobre y el litio, para la aplicación de restricciones por presuntos abusos de derechos humanos que involucran a los uigures.

El Departamento de Seguridad Nacional, en una publicación en X, dijo que también estaba incluyendo la soda cáustica y los dátiles rojos para la aplicación de la alta prioridad bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur.

"El uso de mano de obra esclava es repulsivo y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad", dijo en otra publicación en X la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

La ley relativa a los uigures restringe la importación de productos relacionados con lo que Estados Unidos califica de violaciones de los derechos humanos y genocidio en la región autónoma uigur de Xinjiang.

Las autoridades estadounidenses dicen que Pekín ha establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. Pekín ha negado cualquier abuso. (Reporte de Susan Heavey y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)