Eeuu apunta a red "bancaria paralela" que ayuda a irán a eludir las sanciones

Por Timothy Gardner y Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - Estados Unidos sancionó el jueves a 39 entidades, la mayoría de las cuales operan en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, que, según dijo, facilitan el acceso de Irán al sistema financiero mundial, describiéndolas como una red "bancaria paralela" que genera decenas de miles de millones de dólares al año.

El Departamento del Tesoro dijo que las empresas afectadas habían concedido a compañías previamente sancionadas por su relación con Irán, como Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co (PGPICC) y Triliance Petrochemical Co Ltd, acceso al sistema financiero internacional y les habían ayudado a ocultar su comercio con clientes extranjeros.

"Irán cultiva complejas redes de evasión de sanciones en las que compradores extranjeros, casas de cambio y docenas de empresas ficticias ayudan cooperativamente a las empresas iraníes sancionadas a seguir comerciando", declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

Agregó que las nuevas medidas mostraban el compromiso de Estados Unidos con la aplicación de las sanciones y su "capacidad para desbaratar las redes financieras extranjeras de Irán, que utiliza para blanquear fondos".

Los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear iraní de 2015 se han estancado y los lazos entre la República Islámica y Occidente son cada vez más tensos, en momentos en que los iraníes realizan protestas antigubernamentales.

Washington se ha concentrado cada vez más en empresas chinas por la exportación de productos petroquímicos iraníes, a medida que se desvanecen las perspectivas de reactivar el acuerdo nuclear.

El Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump había incluido en enero de 2020 en la lista negra a Triliance, con sede en Hong Kong, y a otras tres empresas petroquímicas y petroleras que, según el Tesoro, transfirieron colectivamente el equivalente a exportaciones por valor de cientos de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní.

Entre las entidades incluidas en la lista negra por el Tesoro el jueves figuran Albahr Alaahmar Energy, FZE, Al Kashaf Petroleum and Petrochemical Trading LLC, y Qi Group Limited por haber prestado apoyo financiero, material o tecnológico a la PGPICC.

El Tesoro también designó a Glotreasure Company Limited por apoyar a Triliance.

La misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Daphne Psaledakis, Timothy Gardner, Rami Ayyub y Michelle Nichols en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

