EEUU: archivos Epstein mencionan a altos funcionarios de la era Trump

La presencia de esos nombres en la documentación forma parte del proceso de publicación de registros ordenado por el Congreso bajo la legislación de transparencia sobre los archivos Epstein, que obliga a difundir material no clasificado del caso con excepciones limitadas para proteger a víctimas y testigos.

Legisladores que examinaron los documentos cuestionaron que numerosas identidades relevantes hubieran sido previamente ocultadas mediante tachaduras, señalando que en algunos casos la censura fue más amplia de lo permitido por la normativa y reclamando una desclasificación más completa.

El Departamento de Justicia sostuvo por su parte que las redacciones aplicadas responden a obligaciones legales de privacidad y seguridad procesal, y rechazó acusaciones de encubrimiento político.

La aparición de nombres vinculados a la administración Trump se produce en un contexto de renovado interés público sobre el alcance de los contactos del financista, cuya red incluía empresarios, políticos y figuras públicas de distintos países.

La mera mención de una persona en los archivos, sin embargo, no implica por sí misma conducta ilícita ni participación en delitos.

Los archivos Epstein constituyen una vasta colección de documentos, registros de vuelos, contactos y pruebas reunidas durante las investigaciones sobre el financista, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

El nuevo examen de los documentos se produce en un contexto de creciente presión política en Washington para esclarecer completamente las conexiones de Epstein con figuras públicas, empresarios y responsables políticos, un tema que continúa generando controversia en Estados Unidos.

El caso Epstein ha generado durante años investigaciones judiciales y demandas civiles destinadas a identificar posibles redes de facilitadores, contactos influyentes y personas que mantuvieron vínculos con el financista, cuya red incluía empresarios, políticos y figuras públicas de distintos países.

La difusión parcial de documentos judiciales en 2024 y 2025 reactivó el interés político y mediático sobre la extensión de esos contactos y el alcance real de las investigaciones.

El caso Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, continúa generando disputas políticas y judiciales en Estados Unidos, con sectores del Congreso reclamando una apertura total de los documentos y otros defendiendo mantener reservas para proteger a víctimas y testigos. (ANSA).