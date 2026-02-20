EEUU: Archivos Epstein sacuden a la industria global del turismo

Según análisis del sector, el ecosistema mundial de viajes atraviesa "su mayor shock reputacional en décadas", no por una caída de reservas o una crisis sanitaria, sino por el efecto moral derivado de miles de páginas recientemente desclasificadas sobre Epstein

Los documentos forman parte de una liberación progresiva ordenada por el Departamento de Justicia estadounidense, que entre fines de 2025 y comienzos de 2026 publicó millones de archivos relacionados con el caso, ampliando el escrutinio público sobre redes de poder, negocios y relaciones personales del financista

El impacto ya alcanzó directamente al sector hotelero internacional

El magnate Thomas Pritzker, histórico presidente ejecutivo de la cadena Hyatt, renunció tras conocerse comunicaciones y contactos prolongados con Epstein incluso después de su condena de 2008

Pritzker admitió haber ejercido "terrible juicio" al mantener el vínculo, en un episodio que se suma a otras dimisiones corporativas en bancos, firmas legales y grandes compañías internacionales vinculadas a la red del financista

Los documentos también mencionan a otros actores relevantes del negocio turístico y de inversión hotelera, incluyendo líderes vinculados a grandes marcas globales y fondos inmobiliarios, lo que refuerza la percepción de que Epstein logró insertarse durante años en el núcleo de la élite económica internacional

El caso Epstein, que culminó con la muerte del financista en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual, ya había revelado su capacidad para tejer relaciones con políticos, empresarios y celebridades, incluso tras su primera condena por prostitución de una menor en 2008

La nueva ola documental amplía ahora el foco hacia la industria del turismo premium, un sector particularmente expuesto por su interacción estructural con redes de riqueza global, viajes privados y hospitalidad de alto nivel

Analistas del mercado advierten que el episodio podría derivar en mayores exigencias de compliance corporativo, controles reputacionales y transparencia en el negocio de viajes de lujo, especialmente en Estados Unidos y Europa (ANSA)