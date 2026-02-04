EEUU: Argentina y EEUU refuerzan cooperación en minerales críticos

Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, Landau destacó "la importancia estratégica" de la colaboración entre Estados Unidos y Argentina, y reafirmó "el compromiso de Estados Unidos de profundizar los vínculos económicos, de inversión y energéticos" entre ambos países.

El vicesecretario elogió además "el liderazgo de Argentina y su compromiso compartido en la promoción de la seguridad y la estabilidad internacional", en un contexto de creciente competencia global por el acceso y desarrollo de minerales críticos, esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y la seguridad nacional.

La reunión se enmarca en el interés de Washington por fortalecer alianzas con países productores confiables de minerales estratégicos, mientras Argentina busca consolidar su rol como actor clave en el suministro global de litio y otros recursos esenciales. (ANSA).