EEUU: Arrancan festejos por sus 250 años de independencia

La conmemoración —denominada America 250 o Semiquincentenario— arrancó la madrugada del jueves con una impresionante puesta en escena en el corazón de la capital federal: el Monumento a Washington en el National Mall fue transformado en una enorme "vela de cumpleaños" mediante proyecciones artísticas acompañadas de un espectáculo de fuegos artificiales que atrajo a miles de espectadores, marcando el inicio simbólico de un año de celebraciones públicas y culturales.

El evento, organizado por el grupo Freedom 250 —iniciativa impulsada por la Casa Blanca—, forma parte de una serie de instalaciones visuales que se extenderán durante los primeros días de enero con proyecciones temáticas que recorren capítulos de la historia estadounidense, desde los primeros asentamientos hasta la modernidad.

La programación del America 250 fue estructurada para involucrar a todos los sectores de la sociedad estadounidense.

Además de los espectáculos culturales en Washington, diversas ciudades del país han confirmado eventos educativos, ferias, ceremonias, desfiles y actividades comunitarias que se desarrollarán a lo largo de 2026. El calendario incluye desde exposiciones sobre arte y democracia hasta proyectos destinados a fomentar el voluntariado y la participación ciudadana.

America250 En Nueva York, por ejemplo, la emblemática bola de Times Square adoptó un diseño patriótico en rojo, blanco y azul para la pasada celebración de Nochevieja, y se anunció que por primera vez en la historia moderna se hará un segundo descenso de la bola el 3 de julio de 2026, víspera del Día de la Independencia, para reforzar el espíritu festivo y conmemorativo de esta doble celebración.

El semiquincentenario —que recuerda los 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776— ha sido autorizado por el Congreso y promovido por organismos oficiales como America250, una comisión bipartidaria que trabaja junto con el gobierno federal para garantizar un enfoque inclusivo y representativo de la historia de la nación.

La Casa Blanca ha señalado que esta conmemoración ofrece una oportunidad única para que "todos los estadounidenses reflexionen sobre los valores fundacionales del país, honren las contribuciones de generaciones pasadas y proyecten una visión conjunta hacia el futuro".

Al mismo tiempo, la participación del presidente Trump incrementa el protagonismo mediático del aniversario, vinculándolo con grandes hitos del año como la Copa Mundial de la FIFA 2026, co-organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y otros eventos culturales y deportivos de alcance global que reforzarán la visibilidad internacional de las celebraciones.

Mientras el país se prepara para festejar '250 años de historia, logros y desafíos', la población estadounidense continúa debatiendo el significado de este aniversario en un contexto político polarizado, aunque la amplia oferta de actividades pretende reunir a distintas comunidades en torno a su pasado y sus aspiraciones comunes.

En resumen, la primera jornada del America 250 no fue sólo un espectáculo de luces y música, sino el punto de partida de un año intenso de memoria histórica, festejos multitudinarios y eventos que buscarán celebrar el legado y mirar hacia los próximos 250 años de la nación norteamericana. (ANSA)