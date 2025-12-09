EEUU arresta a dos chinos por presunto contrabando de chips de Nvidia hacia China

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 9 dic (Reuters) - Dos hombres chinos están detenidos por presunto contrabando de chips Nvidia H100 y H200 a China, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump daba luz verde a Nvidia para exportar sus chips H200 a Pekín.

Los fiscales alegan que Fanyue Gong, de 43 años, un ciudadano chino que vive en Nueva York, y Benlin Yuan, de 58 años, un ciudadano canadiense de China, conspiraron de forma independiente con empleados de una empresa de logística en Hong Kong y una empresa de tecnología de inteligencia artificial en China para eludir los controles de exportación de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.

En los documentos judiciales, los fiscales afirmaron que Gong y sus cómplices obtuvieron los chips de Nvidia a través de testaferros e intermediarios, y afirmaron falsamente que los productos estaban destinados a clientes estadounidenses o de terceros países, como Taiwán y Tailandia.

Los chips se enviaban a varios almacenes estadounidenses, donde los individuos retiraban las etiquetas de Nvidia y colocaban etiquetas con el nombre de lo que los fiscales creen que era una empresa falsa, según la denuncia penal. A continuación, los chips se preparaban para la exportación, según la denuncia.

En otra denuncia, los fiscales dijeron que Yuan ayudó a reclutar y organizar a personas para que inspeccionaran los chips mal etiquetados en nombre de la empresa de logística de Hong Kong.

Yuan supuestamente acordó dar instrucciones a los inspectores para que no dijeran que los productos estaban destinados a China, según los fiscales, que añadieron que también dirigió las conversaciones para elaborar una historia que su empresa pudiera utilizar para conseguir la liberación de los chips y otros equipos después de que fueran incautados por las autoridades federales.

Los fiscales estiman que el esquema había estado en funcionamiento desde al menos noviembre de 2023, según los documentos judiciales.

El abogado de Yuan no quiso hacer comentarios, mientras que un representante de Gong no pudo ser identificado de inmediato.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que "el Gobierno chino exige que los ciudadanos chinos en el extranjero cumplan estrictamente las leyes y reglamentos locales, al tiempo que protegen legalmente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos en el extranjero".

Otro hombre, Alan Hao Hsu, de 43 años, y su empresa se declararon culpables en octubre de actividades de contrabando y exportación ilegal como parte de la trama, según el Departamento de Justicia.

Hsu y su empresa recibieron más de US$50.000.000 en transferencias electrónicas desde China para ayudar a financiar las operaciones, que exportaron e intentaron exportar al menos US$160.000.000 en chips Nvidia de exportación controlada, según el Departamento.

"La Operación Gatekeeper ha sacado a la luz una sofisticada red de contrabando que amenaza la seguridad de nuestra nación al canalizar tecnología de IA de vanguardia hacia quienes la utilizarían contra los intereses estadounidenses", dijo en un comunicado Nicholas J. Ganjei, fiscal del distrito sur de Texas.

"Aunque millones de unidades de procesamiento gráfico controladas están en servicio en empresas, hogares y escuelas, seguiremos trabajando con el Gobierno y nuestros clientes para garantizar que no se produzca contrabando de segunda mano", dijo un portavoz de Nvidia, que calificó la venta de productos de generaciones anteriores en el mercado secundario de "sujeta a estrictas medidas de seguridad y revisión".

En 2022, el Gobierno de Estados Unidos implementó controles de exportación que cortan el acceso de China a ciertos chips semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses. La Administración de Trump amplió en septiembre su lista de exportaciones restringidas para incluir automáticamente a las filiales propiedad en un 50% o más de una empresa de la lista. (Información de Jasper Ward; edición de Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)