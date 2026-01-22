EEUU: arrestan a activistas por protesta en una iglesia de Minnesota contra un pastor

Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación del Departamento de Justicia sobre una manifestación contra un pastor de la congregación al que los organizadores acusan de trabajar para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según Bondi, Armstrong y Allen fueron arrestadas por su presunta participación en la organización de la protesta que irrumpió durante el oficio religioso. En paralelo, un juez federal de Minnesota rechazó una denuncia penal contra el periodista Don Lemon, quien aseguró que se encontraba en el lugar realizando una cobertura informativa. Fuentes judiciales indicaron que Bondi se mostró furiosa por la decisión.

Los manifestantes, junto con otros participantes, protestaron contra el pastor David Easterwood, a quien acusan de desempeñarse también como director interino de una oficina regional del ICE en St. Paul.

Según los organizadores, Easterwood habló públicamente junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en octubre pasado sobre actividades de inmigración, en un video difundido por la cadena local KARE.

Varios activistas exigían su renuncia y coreaban consignas como "ICE out" y "David Easterwood, fuera ahora", mientras marchaban por el interior del templo. (ANSA)