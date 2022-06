EEUU: Arrestan a hombre armado que había amenazado a juez

WASHINGTON (AP) — Un hombre armado que había amenazado al juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, fue arrestado cerca del domicilio del magistrado en Maryland, informó el tribunal el miércoles.

El hombre fue detenido alrededor de la 1:50 de la mañana, dijo la vocera de la corte Patricia McCabe en un correo electrónico.

El californiano de unos veintitantos años tenía una pistola y un cuchillo, de acuerdo con un agente policial. No se reveló su identidad. El hombre arribó en un taxi en las primeras horas de la mañana y dijo a la policía que quería matar a Kavanaugh, dijo la fuente.

El agente, que no estaba autorizado a entrar en detalles de la investigación, habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato.

El diario Washington Post tuvo la primicia del arresto, y según sus fuentes, el hombre portaba elementos para un robo. Dijo a la policía que estaba furioso por una opinión filtrada a la prensa según la cual la corte está por anular el fallo Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto a nivel nacional, informó el Post. También dijo que estaba molesto por la serie reciente de masacres, según el diario.

Los jueces cuentan con protección en sus domicilios las 24 horas del día ante el temor de que la decisión de la corte pudiera provocar hechos de violencia.

Se han producido manifestaciones frente al domicilio de Kavanaugh en Maryland, en las afueras de Washington y los de otros jueces, así como frente a la corte. Se la ha rodeado de una cerca de seguridad y cerrado las calles aledañas.