EEUU: arrestan al ex CNN Don Lemon y escala la tensión en Minnesota

El New York Times informa, citando fuentes que afirman que Lemon declaró que estaba ejerciendo su profesión de periodista cuando entró en la iglesia de Saint Paul el 18 de enero y que no estaba protestando

El 18 de enero, manifestantes irrumpieron en la iglesia de Minnesota donde un agente de ICE custodiaba, coreando "Fuera el ICE!". Lemon estaba presente en la iglesia. En los días siguientes, el gobierno intentó acusar a ocho personas por el incidente, incluyendo al experiodista de CNN

Sin embargo, el juez que revisó las pruebas desestimó los cargos contra Lemon y otros, despejando el camino para el procesamiento de solo tres personas. Esto no ha impedido que el Departamento de Justicia continúe su lucha contra el expresentador de CNN, siguiendo su compromiso de procesar a los manifestantes que, en su opinión, cruzan la línea entre participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda y obstruyen la aplicación de la ley

"Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles mientras cubría los Premios Grammy. Don lleva 30 años como periodista, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no ha sido diferente al que siempre ha hecho", declaró su abogada, Abbe Lowell. "Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el descarado intento de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes", añadió. Lemon podría comparecer ante el tribunal en las próximas horas

El reportero trabaja como periodista independiente desde 2023 y tiene su propio programa de YouTube. Fue despedido de CNN tras 17 años por sus comentarios sexistas sobre las mujeres y la edad. Lemon ha criticado durante mucho tiempo a Trump, a quien ha tildado repetidamente de mentiroso

Según reportes, los fiscales evalúan cargos por conspiración para restringir derechos constitucionales y posibles violaciones a normas federales que protegen el ejercicio del culto religioso

La defensa del periodista sostiene que Lemon se encontraba realizando tareas periodísticas protegidas por la Primera Enmienda

El episodio ocurrió cuando activistas ingresaron a la iglesia Cities Church durante un servicio religioso para protestar contra operativos migratorios federales y contra un pastor presuntamente vinculado a autoridades migratorias

Durante la protesta, Lemon transmitió en vivo e interactuó con manifestantes y asistentes, lo que derivó en una investigación federal sobre su rol en el evento

El caso reabre un debate estructural en Estados Unidos sobre los límites legales del periodismo en coberturas en tiempo real, la responsabilidad penal en protestas políticas y el uso de leyes federales históricas contra activismo contemporáneo

