EEUU.- Asciende a 15 el número de muertos por el accidente aéreo de noviembre en Kentucky (EEUU)

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades locales estadounidenses han confirmado este viernes que el número de muertos del accidente aéreo registrado el pasado mes de noviembre en el Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, ha ascendido a quince tras fallecer una persona que resultó herida el día de Navidad. "Con gran tristeza me acabo de enterar del fallecimiento de Alain Rodríguez Colina. Alain es la decimoquinta víctima del accidente del vuelo 2976 de UPS. Sufrió heridas graves en el momento del accidente y falleció el día de Navidad", ha informado el alcalde de la localidad, Craig Greenberg, en un breve mensaje en redes sociales. Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también ha confirmado el fallecimiento de Rodríguez Colina y ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima a fin de que sepan que no estarán solos "en los próximos días, meses y años". El aparato se estrelló el pasado 4 de noviembre al despegar con destino a la ciudad de Honolulu, en Hawái, en una zona comercial cercana al aeropuerto. Según las investigaciones preliminares, el motor izquierdo de la aeronave se incendió durante el despegue y se desprendió del ala, precipitando la caída del avión. Los tres pilotos que iban a bordo de la aeronave fallecieron, mientras que otras doce personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente también murieron. Entre las víctimas mortales del accidente aéreo fue identificada igualmente una niña de 3 años.