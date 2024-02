WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca confirmó públicamente el jueves que Rusia ha obtenido una “perturbadora” arma emergente antisatélite, pero afirmó que ésta no puede causar directamente “destrucción física” en la Tierra.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que oficiales de inteligencia de Estados Unidos tienen información de que Rusia ha obtenido esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional. Las autoridades estadounidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y han consultado con sus aliados y socios acerca del tema.

“En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que haya sido desplegada, y aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia resulta perturbadora, no existe ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie”, dijo Kirby. “No hablamos de un arma que se puede usar para atacar a los seres humanos o provocar destrucción física aquí en la Tierra”.

La Casa Blanca confirmó esta información después de que, en una vaga advertencia pronunciada el miércoles, el director republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara, el representante de Ohio Mike Turner, instó al gobierno a desclasificar información sobre lo que calificó como una seria amenaza para la seguridad nacional.

Turner emitió una declaración en la que instó al gobierno a desclasificar la información para que Estados Unidos y sus aliados pudieran analizar abiertamente cómo responder.

También envió un correo electrónico a los miembros del Congreso en el que dijo que su Comité había “identificado un tema urgente con respecto a una desestabilizadora capacidad militar extranjera” que debían conocer todos los actores políticos del Congreso. Los alentó a asistir a un área segura para revisar la información.

Turner ha pugnado por una seguridad nacional más fuerte en Estados Unidos, lo que lo ha enfrentado con algunos colegas republicanos que están a favor de un enfoque más aislacionista. Ha hecho llamados a favor de la renovación de una herramienta de vigilancia clave del gobierno estadounidense, mientras que algunos de sus colegas republicanos y demócratas liberales han planteado objeciones relacionadas con la privacidad.

Además, apoya la continua ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra Rusia, en un momento en que la financiación sigue siendo incierta debido a la oposición en la Cámara, de mayoría republicana.