EEUU asegura que "el alto el fuego se mantiene" pese a los ataques israelíes en la Franja de Gaza
EEUU asegura que "el alto el fuego se mantiene" pese a los ataques israelíes en la Franja de Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este martes que "el alto el fuego se mantiene" a pesar de los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara retomar los bombardeos tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
"El presidente (Donald Trump) logró una paz histórica en Oriente Próximo. El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá. Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esperamos que los israelíes respondan. Pero creo que la paz se mantendrá a pesar de ello", ha dicho en declaraciones a Fox News.
Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de los ataques, si bien Netanyahu les ha ordenado retomar "de inmediato" los ataques en Gaza mientras Hamás ha reiterado su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.
- 1
Los factores del triunfo de Javier Milei
- 2
Once niños con sordera incurable vuelven a oír gracias a la terapia génica
- 3
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 4
Nancy Pazos apuntó contra Santilli y dijo que es una “mala influencia” para sus hijos