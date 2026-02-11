EEUU: asesor de Trump atribuye baja inflación a los aranceles

"Quienes se oponían a los aranceles decían que tendríamos bajo crecimiento y alta inflación. En cambio, tenemos lo contrario", afirmó Hassett ante periodistas en la Casa Blanca.

El asesor destacó además los últimos datos de empleo y aseguró que los indicadores reflejan una economía sólida.

"También son muy buenos los datos de creación de puestos de trabajo, e incluso la encuesta de la Universidad de Michigan muestra que los estadounidenses están sintiendo los efectos positivos de Trump", añadió.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate sobre el impacto de los aranceles aplicados a productos importados, en particular desde China y otros socios comerciales, una política que la actual administración considera clave para fortalecer la industria nacional y reducir el déficit comercial.

Economistas han sostenido posiciones divididas sobre los efectos de los aranceles: mientras algunos argumentan que contribuyen a proteger sectores estratégicos y estimular la producción interna, otros advierten que pueden encarecer bienes de consumo y generar tensiones en el comercio internacional.

La Casa Blanca insiste en que la combinación de crecimiento económico, moderación de la inflación y fortaleza del mercado laboral valida su estrategia comercial y fiscal. (ANSA).