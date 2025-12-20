EEUU ataca al Estado Islámico en Siria tras muertes de estadounidenses

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump lanzó ataques militares el viernes en Siria para "eliminar" a los combatientes del grupo Estado Islámico y sus almacenes de armas en represalia por una emboscada en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses hace casi una semana.

Un funcionario de Estados Unidos dijo que se trató de un ataque "a gran escala", el cual alcanzó 70 blancos en áreas de toda Siria central que tenían infraestructura y armas del EI. Otro funcionario estadounidense, que también habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre operaciones delicadas, indicó que es de esperar que haya más ataques.

“Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca titubearán ni se rendirán para defender a nuestro pueblo”, manifestó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en redes sociales.

La nueva operación militar en Siria se lleva a cabo incluso después de que el gobierno de Trump ha dicho que busca enfocar su atención más cerca de casa en el hemisferio occidental, acumulando una armada en el mar Caribe mientras apunta a presuntos barcos de contrabando de drogas, y comprometiéndose a seguir incautando buques petroleros sancionados como parte de una campaña de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Washington ha desviado recursos significativos del Oriente Medio para avanzar en esos objetivos: su portaaviones más avanzado llegó a aguas sudamericanas el mes pasado desde el mar Mediterráneo.

Trump prometió represalias

Trump prometió que habría "represalias muy serias" después del tiroteo en el desierto sirio, del cual culpó al EI. Los fallecidos estaban entre los cientos de efectivos estadounidenses desplegados en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el grupo miliciano.

Durante un discurso en Carolina del Norte el viernes por la noche, el presidente elogió la operación, llamándola un "ataque masivo" que eliminó a los “matones” del EI en Siria "que intentaban reagruparse".

Previamente, en su publicación en redes sociales, reiteró su apoyo al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, quien, según Trump, estaba "totalmente a favor" de la ofensiva estadounidense.

Trump también lanzó una amenaza, advirtiéndole al EI que no vuelva a atacar a personal de Estados Unidos.

“Todos los terroristas que sean lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses están aquí advertidos: serán golpeados más fuerte de lo que nunca han sido golpeados antes si, de alguna manera, atacan o amenazan a Estados Unidos”, agregó el mandatario.

___

La periodista de The Associated Press Abby Sewell en Beirut contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.