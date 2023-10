Los grupos armados reivindican dos nuevos ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria

MADRID, 27 Oct. 2023 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo ataques contra dos instalaciones en el este de Siria, donde supuestamente se encontraban milicias proiraníes, en respuesta a las recientes agresiones contra sus bases militares en la región.

El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha señalado en un comunicado que se ha tratado de "ataques de autodefensa de precisión" contra localizaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán y "grupos afiliados".

"Estos ataques en legítima defensa, de alcance limitado, tenían como único objetivo proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria. Son independientes y distintos del conflicto en curso entre Israel y Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), y no constituyen un cambio en nuestro enfoque del conflicto", ha explicado.

En este sentido, el jefe del Pentágono ha instado "a todas las entidades estatales y no estatales a que no emprendan acciones que puedan desembocar en un conflicto regional más amplio", aseverando que Washington "no busca conflictos y no tiene intención ni deseo de involucrarse en nuevas hostilidades".

"Pero estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No les dejaremos", ha remachado antes de advertir de que no dudarán en tomar "medidas necesarias para proteger" a los estadounidenses.

Asimismo, Austin ha indicado que los ataques de los grupos armados han sido "en su mayoría infructuosos" y ha recordado que un contratista murió en un incidente cardíaco mientras se refugiaba y otros 21 trabajadores sufrieron heridas leves.

"El presidente (Joe Biden) no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense, y ha dirigido la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos no tolerará tales ataques y se defenderá a sí mismo, a su personal y sus intereses", ha zanjado.

Ataques con misiles y drones

La Resistencia Islámica de Irak, una coalición de milicias iraquíes respaldadas por Irán, ha reivindicado en las últimas horas dos nuevos ataques contra dos bases militares, una de ellas en el nordeste de Siria y la segunda en el norte de Irak.

A lo largo de la tarde de este jueves, el grupo ha publicado breves comunicados en su canal de Telegram, indicando que han lanzado "una andanada de misiles" contra la base de Al Shadadi, en la gobernación siria de Al Hasaka; y que han "alcanzado" con dos drones la base militar en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Washington, que ha desplegado 900 militares en Oriente Próximo ante la situación de seguridad en la región, ha señalado recientemente a Irán, alegando que "facilita activamente" estos ataques, reclamados por milicias respaldadas por Teherán que dicen actuar en respuesta a los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Los bombardeos del Ejército israelí contra el enclave han dejado más de 7.000 palestinos muertos, incluidos cerca de 3.000 niños, en un espacio de tiempo de poco más de dos semanas. A eso se suma, más de un centenar palestinos muertos en Cisjordania en enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y colonos.