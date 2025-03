EEUU ataca nuevamente a hutíes en Yemen y mata a por lo menos una persona

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Nuevos bombardeos fueron lanzados presumiblemente por Estados Unidos contra Yemen la madrugada del sábado, los cuales mataron a por lo menos una persona, de acuerdo con reportes de prensa. En tanto, el ejército estadounidense reconoció haber bombardeado anteriormente un sitio militar en el corazón de Saná, una región controlada por los rebeldes hutíes.

La dimensión de los daños y las posibles bajas no estaba clara por el momento, aunque los ataques del sábado se suman a una noche intensa de bombardeos lanzados el viernes que parecieron particularmente intensos en comparación con otros días de la campaña militar estadounidense que comenzó el 15 de marzo.

Una revisión de The Associated Press ha encontrado que la nueva operación estadounidense durante el gobierno del presidente Donald Trump parece más extensa que la realizada por el expresidente Joe Biden, ya que Estados Unidos ya no sólo ataca sitios de lanzamiento de proyectiles, sino que también ataca a personal de alto rango, además de arrojar bombas en ciudades.

Mientras tanto, un análisis de AP de fotos satelitales muestra que el ejército estadounidense también ha trasladado bombarderos furtivos B-2 de largo alcance a la base Diego García en el océano Índico, una base muy fuera del alcance de los hutíes que evita el uso de bases de aliados estadounidenses en el Oriente Medio.

EEUU publica video de bombardeo en Yemen

Los ataques de la madrugada del sábado se registraron en múltiples áreas en Yemen bajo el control de los hutíes, incluida la capital, Saná, y las gobernaciones de Al Jawf y Saada, informaron medios controlados por los hutíes. Los ataques en Saada mataron a una persona e hirieron a otras cuatro, dijo la agencia de noticias SABA.

SABA identificó a la persona fallecida como un civil. Los combatientes hutíes y sus aliados a menudo no están uniformados. Algunos analistas creen que los rebeldes pueden estar dando cifras inexactas de las bajas, dado que los ataques han estado apuntando a sitios militares y de inteligencia dirigidos por ellos. Muchos de los ataques no han sido plenamente reconocidos por los hutíes, ni por el ejército estadounidense, y los rebeldes también controlan estrictamente el acceso en el terreno.

Sin embargo, un ataque realizado el viernes temprano ha sido confirmado por el Comando Central del ejército estadounidense, que supervisa sus operaciones en el Oriente Medio. Publicó un video en blanco y negro el sábado temprano que muestra un bombardeo en Yemen. Aunque no identificó la ubicación, un análisis de AP de los detalles del metraje indica que corresponde a un ataque en Saná. El metraje muestra la bomba cayendo en un cuartel de los hutíes, aunque los rebeldes no han informado nada al respecto.

Mientras tanto, el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de los hutíes en Saná dijo que los ataques estadounidenses del viernes destruyeron "estaciones de transmisión, torres de comunicación y la red de mensajería" en las gobernaciones de Amran y Saada. Los ataques en Amran alrededor de Jebel Aswad, o "Montaña Negra", parecieron particularmente intensos.

Campaña militar de EEUU se da tras amenazas de los hutíes a barcos israelíes

La nueva campaña de bombardeos por parte de Estados Unidos, que los hutíes dicen que ha matado al menos a 58 personas, comenzó después de que los rebeldes yemeníes amenazaran con comenzar a atacar nuevamente a barcos "israelíes" debido a que Israel impide la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los hutíes habían atacado a más de 100 buques mercantes con misiles y drones, habían hundido dos buques y habían causado la muerte de cuatro marineros durante su campaña de ataques a barcos desde noviembre de 2023 hasta enero de este año. También lanzaron ataques contra buques de guerra estadounidenses, aunque ninguno ha sido alcanzado hasta ahora.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.