EEUU: ataque contra la congresista Ilhan Omar sacude el clima político en EEUU

Según documentos judiciales, Anthony Kazmierczak fue imputado por presuntamente "agredir, oponerse, intimidar e interferir" con una funcionaria federal mientras ejercía sus funciones oficiales.

De acuerdo con la denuncia federal, el hombre habría intentado rociar a la legisladora con un líquido desde una jeringa durante un encuentro con votantes.

El FBI sostiene que el líquido manchó la ropa de Omar y podría haber alcanzado su rostro y su ojo derecho.

Posteriormente se determinó que la sustancia era vinagre de manzana.

El evento fue interrumpido momentáneamente, aunque la congresista continuó con la actividad tras el incidente y luego comunicó públicamente que se encontraba bien.

La investigación también señala que el acusado habría manifestado años atrás comentarios violentos contra la legisladora. Además, sus redes sociales mostrarían apoyo al presidente Donald Trump y críticas hacia el Partido Demócrata.

Kazmierczak tiene antecedentes judiciales desde fines de la década de 1980, incluyendo condenas por uso indebido de un vehículo y delitos vinculados a conducción bajo los efectos del alcohol en 2009 y 2010, según registros públicos.

Omar atribuyó el ataque al clima político y a los ataques verbales que, según afirmó, recibe regularmente. En declaraciones públicas, sostuvo que cada vez que es blanco de retórica hostil aumentan las amenazas en su contra.

Por su parte, Trump afirmó en una entrevista televisiva que la legisladora "probablemente se roció ella misma", en declaraciones que generaron nuevas polémicas en el debate político estadounidense. (ANSA).