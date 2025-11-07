EE. UU.- Aumentan a 13 los muertos por el accidente aéreo en Kentucky (EE. UU.)

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El número de víctimas mortales a causa del siniestro, a principios de esta semana, de un avión de carga después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, ha aumentado a trece, han anunciado este jueves las autoridades locales.

"De camino a la vigilia de los 'teamsters' --término que refiere al sindicato de camioneros de Estados Unidos--, me enteré de que una decimotercera persona había fallecido como consecuencia del accidente del vuelo 2976 de UPS", ha señalado el alcalde de la localidad, Craig Greenberg, en su cuenta de la red social X, donde ha reiterado que "(su) corazón está con las familias y amigos de todos los que fallecieron en la tragedia".

Entre las víctimas mortales estarían los tres miembros de la tripulación a bordo de la aeronave, según ha indicado el regidor horas antes en una rueda de prensa, además de un niño. Otras nueve personas que se presume que se encontraban en la zona en el momento del accidente siguen desaparecidas.

Este mismo jueves, el aeropuerto de Louisville ha reabierto sus puertas y se encuentra plenamente operativo 48 horas después del siniestro.

Los investigadores trabajan desde entonces para esclarecer las causas del siniestro y ya han logrado extraer los datos de las denominadas "cajas negras" del avión de carga, lo que les permitirá saber qué provocó que la aeronave que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en el estado de Hawái, se estrellara contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.