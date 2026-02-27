EEUU autoriza a dejar la embajada en Israel a personal no esencial

En un correo electrónico enviado el viernes por la mañana a los empleados de la embajada, el embajador Mike Huckabee les advirtió que si querían salir de Israel, "debían hacerlo hoy".

"El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida de personal del gobierno estadounidense no esencial y de sus familiares de la Misión a Israel debido a riesgos de seguridad", declaró la embajada en una publicación.

"En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania", añadió. (ANSA)