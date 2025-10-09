EEUU autoriza a Shell y Trinidad a desarrollar yacimiento de gas venezolano: funcionario

(Agrega detalles)

Por Curtis Williams

9 oct (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos autorizó a Shell y a Trinidad y Tobago a desarrollar un campo de gas costa afuera en Venezuela, cerca de la frontera marítima, informó el jueves el fiscal general de Trinidad en una conferencia de prensa.

El prominente proyecto, destinado a abastecer a Trinidad con gas venezolano, ha avanzado lentamente en los últimos años debido a los frecuentes cambios en la política estadounidense hacia Venezuela, que permanece bajo sanciones energéticas estadounidenses desde 2019.

Dado que Venezuela y la empresa estatal PDVSA están bajo sanciones estadounidenses, las empresas extranjeras que las cumplen necesitan autorizaciones o licencias para negociar y desarrollar proyectos energéticos allí.

En abril, la administración del presidente Donald Trump canceló las licencias ya otorgadas por el Gobierno del entonces mandatario Joe Biden al proyecto Dragón de Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad, así como a uno similar de BP.

Las autorizaciones se consideran esenciales para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad y otras industrias.

La nueva autorización, otorgada el miércoles, se estructura en tres etapas. La primera permite a Trinidad y Shell negociar el proyecto con Venezuela y su empresa estatal PDVSA hasta abril de 2026, pero obliga a la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo.

"Hay que alcanzar objetivos comerciales para las empresas estadounidenses. No creemos que esos objetivos sean difíciles de cumplir. Son razonables", dijo el fiscal general, John Jeremie. (Reporte de Curtis Williams. Escrito por Marianna Parraga.)