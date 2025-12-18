EEUU autoriza la venta de petróleo del proyecto ruso Sajalín-2 hasta el 18 de junio

Por Timothy Gardner y Mariko Katsumura

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

Estados Unidos prorrogó el miércoles una exención que permitía la venta de petróleo del proyecto ruso Sajalín-2 hasta el 18 de junio del año próximo, una medida que probablemente permita continuar la producción de gas natural licuado del proyecto.

La licencia general, emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU, es importante para Japón, aliado de Washington, que obtiene aproximadamente el 9% de su GNL de Rusia.

La licencia que permite las transacciones con Sajalín-2 es una exención a las sanciones que había impuesto al proyecto el expresidente Joe Biden en 2022 por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Japón, que depende de los combustibles importados para alrededor del 70% de sus necesidades energéticas, ha comunicado a Estados Unidos y a sus aliados dentro del Grupo de las Siete principales economías (G7) su posición sobre la seguridad energética, dijo el jueves el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

"Asegurar el GNL procedente del exterior, incluido el proyecto Sajalín-2, es extremadamente importante para la seguridad energética de Japón y seguiremos trabajando estrechamente con Estados Unidos y la comunidad internacional para hacer todo lo posible por garantizar que el suministro de GNL de Japón no se vea obstaculizado", dijo Kihara.

La medida se produjo a pesar de la presión en las negociaciones comerciales por parte del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre China, India y Japón para reducir sus compras de petróleo ruso y GNL.

El departamento también una exención, también hasta el 18 de junio, que permite transacciones que involucran a bancos rusos, incluido Gazprombank, relacionadas con la energía nuclear civil.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo a Trump durante una reunión en Tokio en octubre que prohibir las importaciones rusas de GNL sería difícil y que si Japón ponía fin a sus compras, sólo haría felices a China y Rusia, dijeron fuentes a Reuters.

La mayor parte del suministro de Sajalín-2, que cuenta con Mitsui y Mitsubishi como accionistas, está previsto que finalice entre 2028 y 2033. (Información de Timothy Gardner en Washington DC y Mariko Katsumura en Tokio; escrito por Katya Golubkova; editado por Franklin Paul, Nia Williams y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)