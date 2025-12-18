EEUU avanza para prohibir tratamientos de transición de género en menores

"Estas acciones garantizarán que el gobierno federal no financie de ninguna manera procedimientos de transición de género en menores ni a las instituciones que los realicen", señaló un funcionario del HHS durante una conferencia telefónica con periodistas.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., junto a otros funcionarios del departamento, tenía previsto brindar más detalles sobre las iniciativas.

Según explicó el HHS, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) iniciarán el proceso normativo para prohibir que hospitales que participan en Medicare y Medicaid ofrezcan bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales o cirugías a menores, así como impedir que fondos de Medicaid se utilicen para ese tipo de atención. Las normas propuestas deberán atravesar un período de consulta pública de 60 días antes de su aprobación final.

Las medidas generaron una rápida reacción de organizaciones médicas y de derechos civiles. El pediatra Kenneth Haller, con sede en St. Louis, calificó las decisiones como "anticientíficas" durante una conferencia organizada por la Human Rights Campaign, la mayor organización de defensa de los derechos LGBTQ en el país.

Haller señaló que los mismos tratamientos hormonales continúan permitiéndose en menores con otras condiciones médicas que afectan la producción hormonal. "Mientras la atención refuerce el género asignado al nacer, no hay objeciones. Esa misma atención para niños trans es lo que consideran incorrecto.

No hay ciencia detrás de eso", afirmó.

El HHS también anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) enviará cartas de advertencia a 12 fabricantes y vendedores de fajas compresoras para el pecho destinadas a menores, utilizadas en el tratamiento de la disforia de género. Según el departamento, las empresas estarían incurriendo en marketing ilegal.

Además, la Oficina de Derechos Civiles del HHS propuso una revisión de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación en programas financiados con fondos federales. La modificación busca aclarar que la definición de "discapacidad" excluye la disforia de género que no derive de una afección física, con el objetivo de revertir una interpretación introducida durante la administración Biden en 2024.

Las nuevas medidas se suman a una serie de acciones impulsadas por la administración Trump para restringir el acceso a la atención médica relacionada con la transición de género, tanto para menores como para adultos. En las primeras semanas de su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que establecen que existen "solo dos sexos inmutables" y que prohíben el financiamiento federal a hospitales que brinden este tipo de tratamientos a menores.

En mayo, el HHS publicó un informe que afirmó que la calidad de la evidencia científica sobre la atención de afirmación de género en menores es "muy baja", una postura que contradice a la mayoría de las asociaciones médicas estadounidenses, las cuales respaldan el acceso a estos tratamientos.