EEUU: Barron Trump alertó a la policía en Londres y ayudó a salvar a una joven

La joven, que declaró haber sido atacada por su exnovio el año pasado, relató ante el tribunal que en el momento de la agresión se encontraba en comunicación con Barron Trump, amigo suyo, y que fue él quien contactó a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención de la policía británica.

De acuerdo con su testimonio, los agentes acudieron al lugar de los hechos el 18 de enero del año pasado poco después de las 2 de la madrugada, tras recibir la alerta originada por la llamada realizada por el hijo del mandatario estadounidense.

La víctima afirmó que su excompañero, un ciudadano ruso identificado como Matvei Rumianstev, de 22 años, estaba celoso de su amistad con Barron Trump y que esa situación habría desencadenado el ataque (ANSA).