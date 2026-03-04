EEUU: Batalla clave para Trump, las primarias en Texas sacuden el mapa político

En Texas, uno de los estados clave en la lucha por el control del Senado, el legislador estatal demócrata James Talarico, de 36 años, se impuso en la interna de su partido y será el candidato para disputar el escaño en noviembre. Su campaña, centrada en la idea de superar la polarización política y atraer a votantes independientes, derrotó a la congresista Jasmine Crockett, en una contienda que reflejó la búsqueda de nuevos liderazgos dentro del Partido Demócrata.

Del lado republicano, la batalla fue aún más áspera. El senador John Cornyn, una figura del establishment conservador que busca un quinto mandato, no logró asegurar la nominación en primera vuelta y deberá enfrentar en un balotaje interno al fiscal general de Texas, Ken Paxton, un dirigente alineado con el ala más dura del partido.

La disputa expone una fractura profunda dentro del Partido Republicano entre los sectores tradicionales y las corrientes más radicalizadas que ganaron fuerza en los últimos años.

Analistas coinciden en que la combinación de primarias competitivas, fuerte participación y niveles récord de gasto de campaña anticipa una elección particularmente intensa en noviembre.

Texas, un bastión republicano durante décadas, se perfila nuevamente como un escenario decisivo en la pelea nacional por el control del Senado, en un clima político cada vez más volátil y con un electorado que parece mostrar una creciente "fatiga con el sistema" y apetito por el cambio.

Las primarias marcan así el inicio de una temporada electoral que promete ser una de las más duras y polarizadas de los últimos años en Estados Unidos.

Para los analistas, los resultados muestran un electorado cada vez más volátil y menos dispuesto a respaldar automáticamente a los candidatos tradicionales. Ese clima podría convertir las elecciones de noviembre en una de las batallas más duras de la década en el Congreso estadounidense.

Además, estas primarias son observadas como un primer test político para el presidente Donald Trump, que busca consolidar su influencia sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La disputa entre el senador John Cornyn, representante del ala tradicional del partido, y el fiscal general Ken Paxton, cercano al movimiento político que llevó a Trump nuevamente a la Casa Blanca, refleja una batalla interna sobre el rumbo del conservadurismo estadounidense. (ANSA).