EEUU: Béla Fleck cancela conciertos en el Kennedy Center tras la polémica por Trump

Kennedy Center for the Performing Arts, en el último episodio de una serie de cancelaciones registradas desde que el nombre del presidente Donald Trump fue incorporado el mes pasado al emblemático edificio cultural.

Fleck tenía previsto ofrecer tres conciertos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional el próximo mes. Sin embargo, anunció su decisión de retirarse del programa en un comunicado publicado el lunes en la red social X.

"He decidido retirarme de mi próxima actuación con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Kennedy Center. Actuar allí se ha vuelto algo cargado y político, en una institución donde el foco debería estar puesto en la música", afirmó el músico.

Fleck agregó que espera volver a presentarse con la orquesta "en otro momento en el futuro, cuando podamos compartir y celebrar el arte juntos". (ANSA).