EEUU: Biden genera críticas en las redes por una foto familiar de Navidad

La fotografía muestra a varios integrantes de la familia Biden posando frente a un árbol de Navidad decorado. Hunter se encuentra en primer plano, mientras que la ex primera dama Jill Biden aparece delante del expresidente, con su cabeza cubriendo parcialmente su rostro. El resto de los familiares se ve completamente encuadrado.

En el mensaje que acompañó la publicación en la red social X, Biden escribió: "Les deseo una Nochebuena pacífica y llena de alegría". El texto no hizo referencia a la composición de la imagen y voceros del expresidente no respondieron a solicitudes de comentarios.

La foto se viralizó rápidamente, con usuarios que ironizaron sobre la dificultad para identificar al exmandatario en la escena. "Me llevó un rato encontrarte", escribió un usuario, mientras otros compararon la imagen con un juego de “¿Dónde está Joe?”. También hubo críticas que consideraron "irrespetuoso" que el miembro de mayor edad de la familia quedara relegado al fondo de la fotografía.

Otros comentarios se centraron en la ubicación destacada de Hunter Biden, con mensajes que cuestionaban su protagonismo y publicaciones editadas de la imagen que circulaban en tono burlón. Algunas de ellas incluían referencias irónicas y ofensivas, aunque también se registraron expresiones de apoyo y buenos deseos para la familia.

La publicación se produce en un clima político altamente polarizado en Estados Unidos, donde las figuras públicas —especialmente los expresidentes— continúan siendo objeto de un intenso escrutinio en redes sociales, incluso en mensajes de carácter personal o festivo.

Joe Biden, de 83 años, dejó la Casa Blanca en enero tras completar un mandato marcado por fuertes divisiones internas, debates sobre su edad y capacidad física, y reiteradas controversias vinculadas a su hijo Hunter, quien ha sido blanco frecuente de críticas y ataques políticos, particularmente desde sectores conservadores y aliados del presidente Donald Trump.

En contraste con las reacciones negativas, numerosos usuarios expresaron mensajes de apoyo al exmandatario y a su familia, destacando el tono conciliador del saludo navideño y deseando que el espíritu de las fiestas contribuya a reducir la polarización política en el país. (ANSA).