EEUU busca reparaciones rápidas para elevar producción petrolera de Venezuela, según Bloomberg News

24 ene (Reuters) - Estados Unidos está en conversaciones con Chevron, otros productores de crudo y los principales proveedores de servicios petroleros sobre un plan para aumentar rápidamente la producción de crudo de Venezuela, informó Bloomberg News el sábado, citando a altos funcionarios de la administración.

Los funcionarios han discutido el despliegue de SLB, Halliburton y Baker Hughes para reparar y reemplazar equipos obsoletos, y refrescar los sitios de perforación más antiguos, señaló el reporte.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. La Casa Blanca, Chevron, SLB, Baker Hughes y Halliburton no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con una inversión limitada, Venezuela podría aumentar la producción en varios cientos de miles de barriles en el corto plazo, dijo el informe, agregando que los modernos equipos y técnicas estadounidenses podrían revitalizar los pozos existentes y poner en línea la nueva producción en cuestión de meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que las compañías petroleras estadounidenses pronto comenzarán a perforar en busca de petróleo en Venezuela. Trump ha sido claro sobre su deseo de impulsar la producción de petróleo en el país sudamericano tras la captura en Caracas del presidente Nicolás Maduro. (Reporte de Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru. Edición de Tomasz Janowski)