EEUU busca trasladar a sobrevivientes de ataque en el Caribe y no retenerlos como prisioneros de guerra

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 18 oct (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump se dispone a enviar al extranjero a los dos sobrevivientes del ataque del jueves en el Caribe en lugar de buscar una detención militar a largo plazo, dijeron a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses y una fuente familiarizada con el asunto.

La fuente, que al igual que los funcionarios habló bajo condición de anonimato, dijo el sábado que los sobrevivientes serían enviados a Colombia y Ecuador.

El Ejército estadounidense organizó el jueves un rescate en helicóptero de los supervivientes tras el ataque a su embarcación semisumergible, sospechosa de traficar con narcóticos. El hecho dejó a los otros dos miembros de la tripulación a bordo muertos, informaron fuentes a Reuters el viernes.

Las fuerzas estadounidenses trasladaron en avión a los supervivientes a un buque de guerra de la Armada en el Caribe, donde permanecieron detenidos al menos hasta el viernes por la noche. No estaba claro si ya habían sido sacados del barco el sábado.

Los funcionarios esperan que los sobrevivientes fueran finalmente enviados a sus países de origen.

La decisión de enviar a los supervivientes a casa significa que el Ejército no tendrá que lidiar con espinosos asuntos jurídicos en torno a la detención militar de presuntos narcotraficantes, cuyos presuntos delitos no caen claramente bajo las leyes de la guerra, dicen expertos legales.

El Gobierno de Trump ha dicho que los ataques anteriores dejaron 27 muertos, lo que ha despertado las alarmas entre algunos expertos legales y parlamentarios demócratas, que cuestionan si se adhieren a las leyes de la guerra.

Los ataques se producen en el contexto de un refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe que incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados, mientras Trump intensifica un enfrentamiento con el Gobierno venezolano.

El miércoles, Trump reveló que había autorizado a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que se suma a las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos está tratando de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Maduro ha negado cualquier conexión con el contrabando de drogas y ha denunciado los ataques de barcos estadounidenses como un pretexto para un cambio de régimen, retratándolos como violaciones de la soberanía y el derecho internacional. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; Editado en español por Javier Leira)