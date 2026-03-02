EEUU buscará más recortes arancelarios extranjeros, mejoras al TMEC y equilibrio con China en 2026

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció el lunes que este año buscará nuevas reducciones en los aranceles extranjeros y las barreras no arancelarias, aplicará sus acuerdos comerciales "recíprocos" y considerará la posibilidad de iniciar nuevas investigaciones sobre prácticas comerciales desleales. Estas promesas forman parte de la Agenda de Política Comercial 2026 del Gobierno de Donald Trump, publicada más de una semana después de que la Corte Suprema anulara los aranceles del presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Estos son algunos de los detalles clave de la agenda:

* Estados Unidos tratará de subsanar las deficiencias del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, incluidas las normas regionales de origen y los retos que plantean las inversiones de economías no de mercado y el exceso de capacidad industrial.

* Estados Unidos tratará de gestionar el comercio bilateral con China para lograr un mayor equilibrio y equidad, y supervisará el cumplimiento por parte de Pekín de la tregua comercial alcanzada el año pasado.

* Washington trabajará para alcanzar nuevos pactos comerciales con sus socios y finalizar acuerdos marco con la Unión Europea, India, Japón, Macedonia del Norte, Corea del Sur, Suiza, Liechtenstein, Tailandia y Vietnam.

* Estados Unidos ultimará acuerdos con Argentina, Bangladés, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán, y hará cumplir todos sus acuerdos mediante las leyes comerciales vigentes.

* Estados Unidos evaluará si es necesario iniciar nuevas investigaciones por prácticas comerciales desleales en virtud del «artículo 301» para abordar el exceso de capacidad mundial, los abusos en el sector pesquero y marisquero, las políticas agrícolas orientadas a la exportación, los precios de los productos farmacéuticos y los impuestos sobre los servicios digitales.

* El Gobierno tratará de recuperar para Estados Unidos las cadenas de suministro de minerales críticos, semiconductores, piezas de automóvil, productos farmacéuticos, equipos médicos, metales y tecnologías energéticas.

* Estados Unidos tratará de atraer la inversión extranjera, garantizando al mismo tiempo que ello no ponga en peligro la seguridad nacional.

* Estados Unidos tratará de promover sus intereses comerciales a través del G7, el G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Mundial del Comercio.

* El Gobierno de Trump ve oportunidades limitadas para la reforma de la OMC, pero instará a que se reevalúen los aranceles de "nación más favorecida" para alcanzar acuerdos bilaterales. (Reporte de David Lawder; Editado en español por Javier Leira)