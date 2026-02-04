EEUU: Cadena perpetua para el hombre que intentó asesinar a Trump

La sentencia fue dictada por la jueza Aileen Cannon en una audiencia celebrada en Fort Pierce, Florida y contempla prisión de por vida, además de una pena adicional de 84 meses (siete años) por un cargo relacionado con armas de fuego.

Routh, de 59 años, fue declarado culpable en septiembre de 2025 por un jurado federal de cinco cargos, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión ilegal de un arma en comisión de un delito y agresión a un oficial federal.

El atentado frustrado tuvo lugar el 15 de septiembre de 2024, cuando Routh fue visto escondido con un rifle semiautomático tipo SKS cerca del Trump International Golf Club mientras Trump jugaba golf como candidato en plena campaña presidencial.

Un agente del Servicio Secreto detectó al sospechoso, que apuntaba el arma hacia el campo y abrió fuego en su dirección, lo que lo obligó a huir y fue posteriormente arrestado por las autoridades.

La investigación determinó que Routh había planificado el ataque durante semanas y se trasladó desde Carolina del Norte a Florida, viviendo en su vehículo y utilizando múltiples teléfonos y alias para evitar ser detectado.

Durante el juicio de dos semanas en septiembre de 2025, la fiscalía presentó pruebas que incluyeron datos de ubicación del teléfono celular, imágenes y testimonios que demostraron la premeditación y preparación del ataque.

La defensa de Routh fue ineficaz -en gran parte porque él mismo se representó durante el proceso y presentó apenas tres testigos- y el jurado tardó unas pocas horas en encontrarlo culpable en todos los cargos.

Al leer el veredicto, Routh intentó perjudicarse a sí mismo clavándose un bolígrafo en el cuello, antes de ser reducido por agentes federales, un episodio que marcó el clima tenso y errático del proceso judicial.

En la audiencia de sentencia, los fiscales federales sostuvieron que Routh no mostró remordimiento, presentaba un historial delictivo previo y representaba un peligro continuo para la sociedad, por lo que correspondía imponerle la pena máxima conforme a las directrices federales.

La defensa del acusado había solicitado una pena reducida -alrededor de 27 años- argumentando la edad de Routh y otros factores atenuantes, pero la jueza Cannon desestimó esa opción en favor de la condena de por vida.

El caso de Routh se produjo en un contexto de tensiones políticas y varios hechos violentos en Estados Unidos.

El intento de asesinato en Florida fue el segundo incidente de alto perfil contra Trump en 2024, después de que otro hombre abriera fuego contra el entonces candidato en un mitin en Pensilvania semanas antes.

Tras conocer la sentencia, Trump celebró el veredicto y valoró el trabajo de las autoridades para neutralizar el ataque, mientras que líderes políticos y expertos en seguridad destacaron la importancia de mantener protocolos de protección ante amenazas extremas contra figuras públicas. (ANSA).